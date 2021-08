Muitas eram as expectativas do primeiro embate oficial deste novo Benfica depois de um verão atribulado. Pode dizer-se que a equipa de Jorge Jesus aprendeu com os erros do passado… Frente ao Spartak foi mais pressionante, paciente na circulação da bola, colocando mais homens em zona de finalização. E ainda não se viu Maité no meio-campo nem Yaremchuk na frente de ataque, que parecem reforços de peso. Taticamente, Jorge Jesus com os seus três centrais, quando todos imaginavam um 4-4-2… Mind games que resultaram numa boa e consistente exibição. Futebol à parte, as palavras de apreço ao seu antigo e amigo presidente Luís Filipe Vieira só ficaram bem a um homem de caráter forte como Jesus. Ou seja, nota positiva e venha o jogo do Moreirense e depois os russos na Luz para se poder comprovar ou não se este Benfica é para temer.