Foi assim que José Mourinho classificou todos aqueles que não gostaram do seu sucesso quando ganhou a Liga Conferência com a Roma. Uma coisa é certa: cinco finais europeias, cinco vitórias. E muitos campeonatos ganhos em países distintos. É impossível retirar mérito ao homem. Pelos títulos ganhos está no pódio dos treinadores portugueses com grande distância e no ranking dos melhores do mundo.









