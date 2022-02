A Champions está aí e não faz prisioneiros. Na terça-feira passada foi o Sporting e vamos ver como se comporta o Benfica com o Ajax… Desde logo, o que se faz com a permissão dos árbitros em Portugal - o rebolar no chão, o fingir faltas, as guerrilhas constantes, o tempo de jogo reduzido, e os espetáculos deprimentes onde muitas vezes os jogos de II Liga são mais interessantes e competitivos - leva a uma falta de andamento que as nossas equipas pagam caro contra estes monstros da Europa.