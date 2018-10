Após a greve de enfermeiros nos dias 10 e 11 e antes das greves de 16 a 19 de outubro, o ministro da Saúde foi demitido. Ministro este que, no dia 11 e em nome do Governo, assumiu publicamente como justas as reivindicações dos enfermeiros apresentadas pelos sindicatos.



As justas exigências dos enfermeiros não ...