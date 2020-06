Quando as estátuas não resistem

Ciclicamente, quando o debate gira em torno de questões de fundo como o racismo ou a escravatura, há quem traga para as ruas uma zanga antiga que se traduz na remoção violenta de estátuas que simbolizam as práticas que se pretendem condenar.Ao longo da História e designadamente no século XX a condenação ideológica de figuras e de comportamentos teve o derrube de estátuas como expressão inevitável. Na Rússia soviética posterior ao XX Congresso em que Nikita Kruschev denunciou os crimes do estalinismo, foram apeadas estátuas de José Estaline, do mesmo modo que em Bagdade foram derrubadas as de Sadam Hussein. Quem derruba estátuas considera que assim ajusta contas com a História e os seus excessos e erros.Agora foram retiradas de Antuérpia e Londres estátuas do rei Leopoldo II da Bélgica, devido ao colonialismo violento no Congo. Também uma estátua de Cristóvão Colombo nos Estados Unidos não escapou à fúria punitiva. A verdade é que as estátuas pertencem a ciclos passados e fechados e, mesmo derrubadas, não mudam a História e quem a fez. Entretanto, deixem em paz a do padre António Vieira, escritor genial e defensor dos índios.