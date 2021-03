Duas datas para recordar

O PCP fez 100 anos e é justamente recordado o seu papel na resistência à ditadura e o seu combate de décadas pela liberdade e pela democracia, bem como os 32 anos de liderança de Álvaro Cunhal. É uma longa história portuguesa.

Por estes dias, Mikhail Gorbachov completou 90 anos, sendo inesperadamente elogiado por Vladimir Putin. Recordo-me dele em Portugal em maio de 1985 para participar no Congresso do PCP no Porto e em Cascais na dé...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 14.03.2021, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para ler todos os Exclusivos CM durante o dia 14.03.2021 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Consulte a aplicação MBway no seu telemóvel e aceite a transacção ok Autorizo receber, por e-mail e/ou SMS ofertas e promoções especiais Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina. Envio de factura simplificada?

Para pagar apenas com o seu número de telemóvel, adira ao MBway Saiba mais sobre outros métodos de pagamento