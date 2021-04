O modo como uma estilista norte-americana chamada Tory Burch se apropriou do modelo das camisolas poveiras, vendendo-as a muito bom preço pela via digital, sem qualquer respeito pela origem efectiva do modelo, que chegou ao ponto de dizer que era mexicano, coloca uma questão de fundo que tem a ver com preservação de objectos e modelos que estão ligados desde sempre à nossa identidade e memória. A estilista plagiadora até pediu desculpa, mas ...