Com quebras de receitas da ordem dos 90 por cento, as companhias de circo vivem tempos de verdadeiro desespero. Houve muitos profissionais do sector que foram trabalhar para a construção civil, para os transportes pesados ou para as limpezas. Morrer de fome não.Há um grande número de câmaras, sector fundamental da contratação das companhias que temem tê-las de volta. As despesas com a alimentação de animais outras ...