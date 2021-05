Durante muitos anos criou-se a ideia de que os museus são espaços de silêncio e de prudência absoluta em relação ao património artístico e cultural partilhado com o público. Mas está provado que a relação pode ser diferente. Em 2005, a França decidiu abrir as portas dos museus à noite e obteve resultados apreciáveis com esta iniciativa. No passado dia 15, museus de todo o país levaram ...