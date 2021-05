No princípio de Outubro de 1975, visitei Auschwitz, integrado como jornalista na visita do Presidente Costa Gomes à Polónia e à União Soviética. Mais tarde visitei Buchen-wald, Terezin e Bergen-Belsen, onde morreu Anne Frank e nunca deixei de me interessar pela história e pela geografia do Holocausto e tenho presentes essas recordações agora, tendo Gaza estado debaixo de sucessivos bombardeamentos, até ao muito recente cessar-fogo,...