É uma boa notícia para a nossa vida democrática a de que o general António Ramalho Eanes aceitou presidir à Comissão Nacional das Comemorações do 25 de Abril. A notícia é importante no plano político, militar e institucional. António Ramalho Eanes foi um dos oficiais de Abril e a figura central do 25 de Novembro, representando duas diferentes sensibilidades e perspectivas políticas e militares.Muitos ...