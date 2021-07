O poder da China comunista

O Partido Comunista da China está a comemorar 100 anos por ter sido criado no mesmo ano que o PCP, embora em condições políticas e sociais muito diferentes. Correspondendo à vontade imperial de Xi Jinping, o partido tem o domínio absoluto da sociedade, não deixando qualquer espaço para a dissidência e diferença. O poder militar crescente e demografia fortalecem esse poder.Nos anos da contestação estudantil, na década de 60 do século XX, confesso que nunca me deixei atrair ideologicamente pelo discurso maoista, que deixou marcas profundas na luta estudantil. Vivendo hoje sob a Lei de Segurança Nacional, o PCC, que inquieta Taiwan, devido à sua vontade de unir política e ideologicamente o país, viveu dividido entre uma linha idealista dita reacionária e xenófoba e outra realista, mais progressista, liberal e educada. Estas linhas marcaram o pensamento e a intervenção dos líderes, de Mao Tsé tung a Xi Jinping, vindo da geração dos filhos dos grandes dirigentes.