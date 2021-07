Triunfa em Avignon

Aos 44 anos, o encenador e dramaturgo português Tiago Rodrigues vai trocar a direcção do Teatro Nacional D. Maria II pela liderança do sempre prestigiado Festival de Avignon, função em que substituirá Olivier Py. Quem conhece Avignon e o seu festival sabe a importância que o evento tem na vida artística francesa e europeia. O anúncio da escolha do encenador português foi feita pela ministra da Cultura de França, que a considerou "evidente".Tiago Rodrigues, que bastante tem feito para modernizar o teatro nacional português vai desempenhar as funções que foram do célebre Jean Vilar, figura central do teatro e também do cinema em França.