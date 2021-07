Edgar Morin centenário

AUNESCO, na sua sede em Paris, celebrou a chegada do sociólogo e filósofo Edgar Morin aos 100 anos, sublinhando a importância da sua extensa e diversificada obra, uma das mais importantes e marcantes da segunda metade do século XX e do início do século XXI.

Em Novembro de 2016 assisti na UNESCO, em Paris, a uma homenagem da instituição ao sociólogo, que foi apresentado e louvado por Jack Lang, ex-ministro da Cultura de François Miterrand e fundador com a grega Melina Mercouri, das capitais europeias da Cultura. Recordou, na altura, que meses antes estivera de férias em Marrocos com o filósofo, enaltecendo a sua energia e jovialidade.