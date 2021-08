Centenário de Matilde

Livros como ‘As Fadas Verdes’, ‘O Livro da Tila’ e ‘Mistérios’, entre outros, fizeram de Matilde Rosa Araújo, cujo centenário do nascimento este ano se comemora, uma figura central da nossa literatura para as crianças e jovens, qualidade que um grande prémio da Gulbenkian sublinhou em 1979, tornando-a a figura de topo dessa importante área da literatura.Matilde foi, além de professora do ensino secundário, uma pedagoga importante que noutros pontos do país acentuou a importância da escrita e da leitura para a formação de novas gerações de cidadãos e de escritores leitores.Matilde, sempre solidária e atenta à realidade cultural e social em que se integrava, foi grande amiga de Sebastião da Gama, seu colega na Faculdade de Letras de Lisboa, e também de José Régio, com quem conviveu em Portalegre e de Jacinto do Prado Coelho, grande ensaísta e catedrático daquela faculdade.Foi distinguida com o Prémio de consagração de carreira da SPA e era lida e admirada também no Brasil. Aguarda-se a publicação de uma fotobiografia sobre a sua vida e obra, sabendo-se que os seus livros estão sempre presentes nas escolas portuguesas.