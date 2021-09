Quando os jovens não acreditam no futuro que os espera, ficam desmotivados e até agressivos, porque deixam de ter ânimo para os combates de todos os dias.Um estudo realizado em 10 países revela que oito em cada 10 jovens portugueses consideram o futuro no mínimo "assustador", desde logo por causa das mudanças climáticas e do desemprego.