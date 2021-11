Está a comemorar-se o centenário do nascimento de José Saramago, ocorrido na Azinhaga do Ribatejo a 16 de Novembro. Foi dali que Saramago partiu para Lisboa, onde se tornou escritor, tradutor e editor.O seu romance ‘Memorial do Convento’ é o livro português mais traduzido no mundo, tendo apenas na sua proximidade ‘O Livro do Desassossego’, de Bernardo Soares/Fernando Pessoa.