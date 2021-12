De Gaulle, um herói anti-nazi

É possível que quando esta crónica for lida, o filme de que ela fala já não se encontre em exibição em Portugal, por ser enorme o número de pessoas que o streaming e o teletrabalho afastam dos espaços de exibição cinematográfica.‘De Gaulle’, de Gabriel le Bomin, com o actor Lambert Wilson a fazer um general anti-nazi e intensamente patriótico, absolutamente exemplar, é um filme muito bem construído e representado que retrata com rigor e talento a solidão de um coronel promovido a general que escolhe Londres para, com o apoio de Churchill, travar o seu combate de defesa da dignidade e da honra da França.