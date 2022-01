Por vezes, há antologias capazes de revelarem verdadeiros tesouros. Eça de Queirós, falecido logo no abrir do século XX, foi um dos grandes viajantes da literatura portuguesa, nem sendo preciso lembrar Luís de Camões ou Fernão Mendes Pinto, navegantes do imenso Oriente. Eça, também por ter sido diplomata de carreira, esteve em Cuba, nos Estados Unidos da América, no Reino Unido e no Egipto, tendo esses lugares marcado a sua memória e a sua obra.