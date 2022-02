O filme ‘O Poder do Cão’, da neozelandesa Jane Campion, é, com 12 nomeações, o grande favorito para a cerimónia da entrega dos ‘óscares’ de Hollywood, em 27 de Março, confirmando a importância do desempenho de Benedict Cumberbatch, um dos mais talentosos e multifacetados intérpretes da sua geração.