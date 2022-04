Salgueiro Maia, que vi de muito perto na manhã do 25 de Abril no Terreiro do Paço e depois no Largo do Carmo, é o rosto firme e confiante do levantamento militar triunfante.Para mim que, na companhia do meu camarada de redação no ‘República’ Eugénio Alves, passei a madrugada nas ruas, à espera de ver chegar as tropas revoltosas, ele seria a voz firme da mudança.