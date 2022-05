Com grande inteligência e sentido de oportunidade, Volodymyr Zelensky decidiu fazer o discurso de abertura do Festival de Cannes, recordando, por certo, o tempo em que era um actor muito popular dos estúdios de televisão. Foi aplaudido de pé por uma assistência muito atenta e solidária.



O presidente da Ucrânia usou como tema de referência o filme ‘O Grande Ditador’, com o qual Charlie Chaplin ridicularizou a ditadura de Hitler e a violência destrutiva do nazismo.









