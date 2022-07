O título desta crónica, tomado de empréstimo a Boris Johnson, ex-Primeiro-ministro britânico, podia ser utilizado por um grande número de portugueses e outros europeus para quem a água se transformou, com o passar dos anos, num bem tão abundante que poderia ser esbanjado e esquecido. Até se podia aproveitar esta oportunidade para enviar a conta aos jogadores de golfe, sejam eles quem forem, morem onde morarem e que saibam de cor todos os buracos que conseguiram atingir com as suas bolas e com o enorme sacrifício da nossa água.









