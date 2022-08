Morreu no Zoo de Hong Kong, com 35 anos, o panda An An, o mais idoso da sua espécie. Normalmente, os pandas têm uma esperança de vida de duas décadas. Este chegou a Hong Kong como presente de Pequim para celebrar a entrega definitiva do território à República Popular da China.



An An teve uma vida tranquila e era muito estimado pela população local e pelos muitos visitantes do território.









Ver comentários