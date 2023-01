Muitas centenas de apoiantes do derrotado Jair Bolsonaro furaram um bloqueio das forças de segurança e invadiram o Congresso Nacional em Brasília, preparando-se para tomar de assalto o Palácio do Planalto, sede legítima do poder presidencial. Bolsonaro continua ausente na Florida (nos Estados Unidos), não se sabendo se em gozo de férias ou numa espécie de folclórico autoexílio.









