A comemoração dos 500 anos da morte de Rafael, pintor genial do Renascimento, será um dos grandes acontecimentos artísticos de 2020.

Rafael morreu no mesmo dia do ano em que nasceu, ou seja em 6 de Abril. Desaparecendo com apenas 37 anos, deixou uma notável obra incompleta, embora tenha demonstrado a assombrosa qualidade da sua pintura. Era mais novo que Leonardo Da Vinci e que Miguel Ângelo, que reconheceram a sua genialidade e pelo menos num daqueles ...

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 07.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento