Num período em que proliferam as comemorações sempre autopromocionais de efemérides de interesse duvidoso, torna-se difícil encontrar tempo e espaço para dar àqueles que merecem o destaque e o relevo merecidos.



Estamos a comemorar o centenário do nascimento de Agustina e iremos celebrar, a partir de janeiro, o do nascimento nos Açores de Natália Correia.









Ver comentários