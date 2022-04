F ruto da vontade e da capacidade de organização do político, historiador e comentador José Pacheco Pereira, a Ephemera, sediada no Barreiro e com o contributo de dezenas de voluntários em todo o país, é uma plataforma arquivística global que tem patente agora no edifício histórico do ‘Diário de Notícias’, na Avenida da Liberdade, a exposição ‘Proibido por Inconveniente!









Ver comentários