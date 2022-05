A Finlândia que foi neutral

Estive na Finlândia na segunda metade de 1975, para assistir e participar na primeira e única edição do Festival Mundial da Canção Política, que homenageava a cantora mítica Malvina Reynolds, amiga de Woody Guthrie. Tive oportunidade de visitar, para além de Helsínquia, Oulu, na Lapónia, e Lamperanta. Em todos os lugares testemunhei o apreço e entusiasmo dos finlandeses com a vitória do capitães de Abril em Portugal. Conheciam a música ‘Grândola’, de Zeca Afonso, mas não a letra, como se pode calcular.



Fiquei impressionado com a dimensão do país e com a memória ainda presente do que foi o sofrimento causado pelo conflito com os alemães e com os soviéticos. A questão da neutralidade era omnipresente. Para a tragédia da guerra já lhes tinha bastado o passado. Agora, com a vontade legitimada pela vontade da maioria de aderirem à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), a questão volta a colocar-se e sabe-se que o país tem 280 mil militares nas forças armadas e mais 900 mil reservistas. A Finlândia representa um significativo reforço para a NATO.