A França a ferro e fogo

Primeiro foram os coletes amarelos, depois meses de violentos protestos urbanos contra o aumento da idade de reforma, e entretanto não deixou de se agravar a desagregação do sistema partidário tradicional, com Macron em busca de formas de apaziguamento que não alcança.



Paris, Marselha e Lyon, entre outras cidades, são os focos centrais de um confronto social que deixa a França, com mais de 1300 detidos e cerca de 700 estabelecimentos comerciais destruídos, à beira de uma explosão social que leva até o futebolista Mbappé, do Paris Saint-Germain, a apelar à contenção da violência para que não se destrua aquilo que as pessoas têm à sua volta.









