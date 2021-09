Francisco Pinto Balsemão, ex-Primeiro-Ministro de Portugal decidiu, aos 84 anos, publicar um livro de memórias que se lê com gosto porque está muito bem escrito e bem estruturado e porque segue com rigor, elegância e por vezes ironia o fio de uma memória longa e intensamente vivida.Até o Presidente Marcelo é referido com destaque porque se conhecem bem e trabalharam juntos.