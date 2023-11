Com o mundo a viver a tragédia da guerra na Ucrânia e da que opõe Israel ao Hamas na faixa de Gaza, é urgente que pensemos no flagelo da guerra como uma fonte geradora de destruição e miséria difícil de descrever, mesmo com os meios de que a comunicação social hoje dispõe.



A guerra no Médio Oriente já tirou a vida a 10 mil pessoas, e 1400 foram crianças.









Ver comentários