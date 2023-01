Verdadeiro herói da resistência armada contra o colonialismo, Amílcar Cabral, de cujo assassinato me recordo bem, foi, para a minha geração, uma figura icónica.



Conheci pessoas que o conheceram no tem- po em que estudava agronomia e se preparava para ter competência técnica que o preparasse para os muitos combates com que se iria defrontar.









Ver comentários