Foi na noite de 29 de Março de 1974 que se celebrou a canção de José Afonso que viria a ser a senha incontestada do levantamento militar vitorioso que poria fim a 48 anos de ditadura.



Eu estive no Coliseu na dupla condição de cantor-autor e de co-organizador do evento que juntava os nomes mais representativos da canção política em Portugal, com a excepção de José Mário Branco, Luís Cília e Sérgio Godinho, exilados.









