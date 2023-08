Agora que os russos decidiram lançar uma nova missão para o espaço, visando o sul da Lua, objectivo abandonado há 49 anos, vale a pena pensarmos no que irá ser o futuro das viagens interplanetárias, por certo com os russos, em concorrência com a China e com a Índia, dispostos a prolongar para o espaço as suas invasivas e brutais guerras terrestres.









