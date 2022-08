Agora que George Orwell, com as suas obras constantemente reeditadas pelo facto de já terem entrado no domínio público, não havendo direitos a cobrar pelo seu acesso ao público, vale a pena, também por prosseguir a guerra imposta pela Rússia à Ucrânia, recordar que o livro ‘A Quinta dos Animais’ (‘Animal Farm’) foi escrito em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial.









