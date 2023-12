Recordo-me ainda hoje do dia em que há 60 anos, John F. Kennedy foi assassinado a tiro numa avenida de Dallas, quando preparava a sua reeleição para a Casa Branca. A sua morte abalou profundamente os Estados Unidos e o mundo e acabou por intensificar a Guerra Fria, depois do confronto quase nuclear com a União Soviética de Krutchev.









