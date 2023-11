Tenho numa prateleira do meu escritório um busto comprado em Roma, que me garantiram ser a reprodução mais exacta da imagem atribuída no Império Romano a Júlio César, cujo assassinato no Senado por opositores que defendiam a República constituiu uma das transformações mais profundas na história de Roma, que mudou a vida do império e também a do Egipto, onde Cleópatra e Marco António acabaram os seu dias, correspondendo à vontade de Augusto, o imperador que viria a exilar o poeta Ovídio e a consolidar os valores políticos, morais e territoriais do império.









