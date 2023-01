Conheci o escritor Luiz Pacheco no início da década de setenta, quando ele visitava as redacções dos jornais em que eu trabalhava, nomeadamente o ‘Diário de Lisboa’ e o ‘República’, manifestando sempre o desejo de vender coisas que trazia consigo, desde canivetes a exemplares de livros que editara com a chancela da Contraponto, editora que criou.









