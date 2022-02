Foi no dia 11 de Fevereiro de 1963 que a escritora Sylvia Plath, nascida em Boston e casada com o poeta e professor universitário Ted Hughes, se suicidou, na sequência de um longo processo depressivo que teve no centro a própria relação conturbada do casal. Meses antes de se suicidar, Plath escreveu este breve poema: "Morrer é uma arte, como tudo o resto/ eu faço-o excepcionalmente bem.