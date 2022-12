É cada vez mais difícil encontrar adjectivos que se ajustem às situações de desumanidade criadas no Afeganistão, que odeia os direitos fundamentais das mulheres e as liberdades essenciais da cidadania moderna.



Ficámos agora a saber que as mulheres foram proibidas de frequentar o ensino universitário e de se inscreverem em organizações não governamentais, o que as exclui, na totalidade, da participação em actividades que as dignificam como seres humanos.