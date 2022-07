Em 15 de Outubro deste ano celebra-se o centenário do nascimento da escritora Agustina Bessa-Luís, natural de Vila Meã, Amarante. Este centenário não é apenas um motivo de celebração para o Norte de Portugal, mas para todo o País. Essa comemoração deverá ter dimensão assumidamente nacional.



Agustina nasceu no mesmo ano que José Saramago, consagrado com o Nobel.









