A falta de água no Algarve confirma as consequências trágicas para o nosso clima e para a economia dos profundos desequilíbrios ambientais. Já se começou mesmo a proceder, com a regularidade possível, ao corte dos consumos de água, na agricultura e na utilização doméstica. Perante provas com esta evidência dolorosa e incontestável, ninguém pode afirmar que o argumento do aquecimento irreparável não passa de uma malévola invenção teórica.









Ver comentários