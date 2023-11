A Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos são dois monumentos fulcrais da nossa identidade nacional, e da muita história que temos para contar e para partilhar com milhões de turistas, que se encontram seriamente ameaçados pelas alterações meteorológicas que nos têm atormentado.



As chuvas e as mudanças de temperatura põem em causa a sustentabilidade dos Jerónimos, cuja instalação eléctrica fica perigosamente ameaçada.









Ver comentários