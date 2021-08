Aretha, o respeito e a cidadania

Aretha Franklin, nascida em 1942 e falecida em 2018, foi a grande voz da “soul” e uma das mais importantes e mobilizadoras cantoras populares do século XX.Ainda teve oportunidade de assistir ao arranque da produção de “Respect”, o filme biográfico que a retrata no auge da sua carreira de décadas. Filha de um pastor com intensa actividade política e religiosa, deu-se com Martin Luther King e com a estrutura de liderança do movimento que se bateu pelo reconhecimento da importância dos direitos civis nos Estados Unidos, objectivo que o Presidente Johnson viria a cumprir parcialmente.