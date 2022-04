Nos primeiros dias de outubro de 1975, com o 25 de Novembro a ganhar corpo no calendário, integrei como jornalista do ‘Diário de Notícias’, a comitiva do Presidente Costa Gomes na sua visita de Estado à Polónia e à União Soviética. Visitámos o campo de concentração de Auschwitz, estivemos em Leninegrado e em Moscovo.









Ver comentários