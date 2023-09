Há sinais de carácter institucional que nos mostram que as grandes preocupações com as novas realidades tecnológicas são transversais e verdadeiramente abrangentes. A UNESCO acaba de pedir que as escolas e universidades assegurem a regulação da inteligência artificial, seguramente por ter a noção das consequências que o uso desregulado pode ter na fiabilidade dos conhecimentos partilhados e, depois, na organização do próprio mercado de trabalho.









