Os quase dois anos de pandemia, com todas as restrições e limites que nos foram impostos, traduziram-se num aumento significativo do uso do ‘streaming’, porque é sempre crescente o número dos que tentam consumir por essa via a música e o cinema que os deixam permanecer em casa. Aliás, uma pergunta que se impõe é esta: que mundo vamos ter quando as pessoas perceberem que a realidade que conta existe para além da portas das suas casas?