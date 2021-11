Até os livros sofrem com a crise

Há quem pense, por distracção ou manifesta falta de informação, que as crises políticas se resolvem quase por magia com um acto eleitoral e que não produzem outras consequências lesivas do interesse colectivo.Vejamos então o que nos espera, também no plano dos consumos e interesses culturais.O encarecimento do preço dos combustíveis e a crescente dificuldade de acesso, a preços aceitáveis, a bens fundamentais como o papel, farão com que, já neste Natal, os livros fiquem mais caros, o que privará muita gente de leituras inadiáveis.