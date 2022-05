Quase a completar 81 anos, Bob Dylan, que também é, sem quase se dar por isso, Prémio Nobel da Literatura, passa a ter em Tulsa, no Oklahoma, um centro que, tendo o seu nome, será, na realidade, um museu com dezenas de milhares de objectos que celebram a sua vida e a sua obra. E tenha-se presente que, na pluralidade das suas actividades, Dylan (nascido judeu, com o nome de Robert Zimerman) é também um pintor de talento.









Ver comentários